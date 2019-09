Denuncia il figlio malato di schizofrenia: il caso approda in tribunale

Denunciare il figlio malato di schizofrenia, in modo che possa essere curato, è la strada che è stato costretto a prendere un uomo di 80 anni, ex consulente aziendale, residente in una località della provincia di Torino.

Il caso è approdato nel tribunale del capoluogo piemontese, dove il giovane si trova sotto processo. Il figlio, che dopo essersi iscritto al Politecnico aveva lasciato gli studi, viveva con le somme che gli versava regolarmente, ma rifiutava di sottoporsi a terapie e spesso diventava violento.

Nell'agosto del 2018, dopo essere stato ferito in modo lieve al termine dell'ennesima aggressione, l'80enne si è rivolto ai carabinieri e ha deciso di presentare denuncia. La magistratura ha emesso un divieto di avvicinamento e il giovane, una volta rintracciato, è stato affidato a una comunità per le cure necessarie.

Nel corso della causa si è parlato di dieci anni di maltrattamenti. Il padre, già nel 2009, aveva riportato una frattura allo sterno, ma nonostante la prognosi di 40 giorni il procedimento penale non venne aperto. Al processo il figlio è assistito dall'avvocato Roberto Rolli, mentre il padre si è affidato all'avvocato Davide Mosso, ma non si è costituito parte civile.

Oggi, martedì 24 settembre, in aula sono stati discussi gli esiti degli esami psichiatrici: il giudizio degli specialisti oscilla tra la seminfermità totale e parziale.