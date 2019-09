Incidente all’uscita di Rivoli, tangenziale nel caos: code chilometriche e quattro feriti

Un brutto incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 24 settembre, attorno alle ore 17, sta creando enormi problemi alla circolazione, con code chilometriche sulla tangenziale, in un’orario già molto trafficato di suo, essendo quello dell’uscita dal lavoro per migliaia di persone.

Lo scontro avvenuto a Rivoli, in prossimità dello svincolo di corso Francia, direzione Torino sud, ha visto protagonisti una vettura, un furgone e un carro funebre vuoto. Quattro i feriti, nessuno dei quali per fortuna in gravi condizioni: sono stati trasportati negli ospedali di Rivoli e al Martini di Torino.

Sul posto intervenute le ambulanze del 118, la polizia stradale di Torino e gli ausiliari della viabilità dell'Ativa, che hanno chiuso due corsie al traffico. Per questo, si sono formate lunghissime colonne di auto.