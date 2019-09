"I pescatori di perle come una hit parade": al Regio arriva l'esotismo di Bizet

"È un titolo molto interessante con cui aprire la stagione, originale; non si possono sempre scegliere le solite Carmen o Aide. Una musica bellissima e molto raffinata, che valorizza il nostro coro. Certe arie, poi, sono delle vere hit parade". Così il sovrintendente del Teatro Regio Sebastian Schwarz ha presentato oggi l'opera che inaugurerà il cartellone 2019/20: "I pescatori di perle", primo capolavoro assoluto di un Georges Bizet non ancora venticinquenne, che alzerà il sipario giovedì 3 ottobre, alle ore 20, per rimanere in scena fino al 20 del mese.

L'opera, per la prima volta sul palco del Regio, nella versione originale in francese, è diretta musicalmente da Ryan McAdams, diplomato in pianoforte all'Indian University e in direzione d'orchestra alla Juillard School, mentre regia, scene, costumi, coreografia e luci sono firmati da Julien Lubek e Cécile Roussat. Un sodalizio che il pubblico torinese ha già ammirato nel "Didone ed Enea" della stagione 2015-16.

In un remoto angolo dell'isola di Ceylon, il pescatore di perle Nadir porge il suo giuramento di amicizia al capo villaggio Zurga. Ma la promessa viene meno quando la sacerdotessa Leila, giunta sull'isola, riconosce Nadir, incontrato a una processione a Kandy, e i due si dichiarano amore eterno. Zurga, sentendosi tradito, condanna gli amanti al supplizio, ma sarà infine la lealtà per l'amico a prevalere, permettendo ai giovani di fuggire.

"È un'opera che trasmette moltissima energia, sopratutto durante i duetti dei primi atti, dove esplode letteralmente il meglio di Bizet", spiegano i registi francesi. "Lo spazio scenico, simbolico, vede una forte sinergia tra tutti, cantanti, figuranti e danzatori, ed è questa che va trasmessa al pubblico. Per noi il realismo in lirica è contraddittorio, l'artificio della storia funziona solo se è integrale. Dovevamo trovare il modo di lasciare spazio alla melanconia della storia, al suo esotismo molto idealizzato, con una scena semplice e pura, ritrovando nella sobrietà la forza della musica".

Anche per questa stagione, il Regio vede il sostegno di Intesa Sanpaolo, che assicura la partnership alla produzione inaugurale.

"È un titolo che va scoperto pian piano dal pubblico", aggiunge Schwarz. "Si parla spesso di andare fuori e cercare altri luoghi altrove, dove fruire l'opera lirica, ma non dobbiamo dimenticarci che abbiamo un grande teatro e dobbiamo impegnarci a tenere vivo questo spazio, portare la gente qui, facendo venire nel pubblico la voglia di entrarci".