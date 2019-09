Corpi e spazi”: il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli con EgriBianco Danza per il secondo compleanno di OGR

Speciale appuntamento per il secondo compleanno di OGR con le "Domeniche in festa", a cura del network ZonArte sostenuto da Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT: il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli invita le famiglie ad essere protagoniste dell’azione corale "Corpi e spazi" con la Compagnia EgriBianco Danza - concept e coreografia di Elena Rolla – un approccio unico e coinvolgente per riscoprire il luogo e le sue infinite suggestioni.

La performance site specific è basata sullo studio dello spazio ed il movimento danzato, anche in relazione alle opere della Biennale dell’Immagine in Movimento alle OGR nel giorno del finissage.

I corpi dei danzatori abitano gli spazi, mescolando suggestioni astratte e gesti quotidiani, e coinvolgono i presenti trasfigurando la percezione dello spazio stesso per tutti coloro che parteciperanno all’azione. Un modello innovativo di interazione tra arte e danza, finalizzato a rendere il pubblico dell’arte contemporanea protagonista di una esperienza estetica, attiva e dinamica.

Ingresso gratuito. Indispensabile la prenotazione: 011.9565213, educa@castellodirivoli.org

