Carmagnola, Sarno (Pd): "La circonvallazione deve essere una priorità"

"Ho interrogato, oggi, durante il sindacato ispettivo in Consiglio regionale, l’Assessore ai Trasporti Gabusi per sapere se la realizzazione della bretella Est e Nord della Tangenziale di Torino (circonvallazione di Carmagnola) verrà inserita tra le priorità che la Regione si pone in questa legislatura", ha spiegato il Consigliere regionale del Partito Democratico Diego Sarno.

"Carmagnola - ha proseguito Sarno – è un’area di transito per i mezzi pesanti che si spostano tra le province di Cuneo e Torino e questo determina problemi di viabilità e di inquinamento ambientale, soprattutto nelle vie di accesso. Le amministrazioni che si sono succedute a Carmagnola negli ultimi anni hanno cercato di porre rimedio al problema attraverso la limitazione dei mezzi pesanti. Tuttavia, si rende necessaria una soluzione strutturale, perseguibile soltanto attraverso la realizzazione anche del secondo e del terzo lotto del progetto della circonvallazione di Carmagnola nato nel 1999 e fino ad oggi incompiuto".

"Sono contento dell’attenzione che l’Assessore ai Trasporti, nella sua risposta, ha posto sul tema, condividendo con me la priorità della realizzazione della Circonvallazione di Carmagnola. Continueremo a seguire con attenzione il problema e tra sei mesi, se non ci saranno sviluppi, chiederemo al Governo regionale perché alle parole non seguono i fatti", ha concluso il Consigliere Sarno.