La solidarietà ancora in movimento grazie alle imprese pinerolesi

Cerimonia in municipio a Pinerolo. In piedi il presidente Tron

L’Auser di Pinerolo e Valli potrà contare per altri quattro anni sul Doblò fornito da Astra cooperativa. La ricerca di sponsor è andata a buon fine, ma l’associazione ha sollevato il problema della carenza di mezzi per far fronte a tutti i servizi che deve fare. Per chi non lo sapesse, si occupa di diversi servizi come il trasporto di anziani o di chi ha problemi di deambulazione alle visite mediche.

Stamattina in municipio a Pinerolo si è tenuta la consegna di un attestato alle decine di imprese del Pinerolese che hanno deciso di apporre il proprio logo sul Doblò, consentendo all’Auser di usufruire di questo mezzo gratuitamente per altri quattro anni, all’interno del progetto “Solidarietà in movimento”. Attrezzato con una pedana mobile idraulica per accogliere chi è in carrozzina, è dotato di diversi comfort e Astra si fa carico delle spese di manutenzione e dell’assicurazione.

Nei quattro anni precedenti, il Doblò ha fatto circa 90mila km, prova di quanto il servizio Auser sia richiesto.

Proprio per questo il neopresidente Elvio Tron ha parlato delle esigenze dell’associazione, che da qualche tempo riunisce il gruppo di Pinerolo con quello delle Valli Chisone e Germanasca: «Abbiamo sempre bisogno di volontari, ma soprattutto di mezzi. Oltre a questo ne abbiamo solo altri due, non attrezzati per trasportare disabili, e di cui uno ha più di 10 anni». La necessità di rinnovare il parco macchine è quindi ineludibile: «In qualche modo ce la faremo ad acquistarli, guardando bandi o contributi destinati a questa finalità, perché ci servono due nuovi mezzi». Per informazioni si può scrivere a auser.pinerolo@libero.it.