La vita dopo l’ex Moi: la seconda opportunità di vita dei migranti che vivevano nelle palazzine occupate

C’è una vita dopo l’ex Moi. Un migrante che fa il panettiere, un altro impegnato in un tirocinio e qualcuno che in un alloggio in affitto prova a riprendersi in mano la propria una vita dignitosa.

Iniziano a intravedersi i primi risultati del progetto “ex Moi” messo in piedi dal Comune di Torino e che ha visto nella liberazione delle palazzine di via Giordano Bruno l’atto più mediatico. Lo sgombero delle palazzine ex Moi, che per molti ha rappresentato un punto di arrivo, è stato in realtà uno step di un percorso più articolato e complesso.

Che fine hanno fatto le persone che per anni o mesi hanno vissuto dentro quelle palazzine gialle, blu e grigie? Delle 1220 persone che si sono rivolte all’ufficio di via Bossoli, 817 hanno intrapreso un percorso migratorio che prevedeva esperienza formativa, lavorativa e gestione di situazioni personali e familiari. Le persone trasferite e accolte sono state 806: di queste 596 sono state accolte presso strutture del Terzo Settore, della Diocesi e della Compagnia San Paolo.

Oggi sono ben 179 i migranti che hanno terminato i progetti individuali, raggiungendo autonomia in proprie abitazioni o ottenendo un trasferimento per motivi di lavoro. Decisive, in tal senso, le attività di inserimento lavorativo avviate in collaborazioni con aziende locali o meno: alcune persone hanno infatti trovato un impiego in cantieri navali, altri hanno invece scelto un percorso nel settore della ristorazione, dell’agricoltura, della panetteria, dell’industria o addirittura dell’automotive. Fin ora i percorsi di inserimento lavorativo anno procurato 218 percorsi di formazione professionale, 89 tirocini, 138 contratti di lavoro della durata di almeno 4 mesi e 36 contratti stagionali.

Ricominciare da una casa, dal lavoro, e ottenere l’autonomia. Lo sanno le 57 persone, pari al 21% del totale degli adulti accompagnati che non hanno abbandonato volontariamente il percorso, che oggi sono diventate finalmente autonome. In 42 sono riusciti ad affittare una casa senza alcun sostegno, grazie al servizio di accompagnamento che li ha seguiti nella fase di ricerca e durante la contrattazione.

Il progetto ex Moi, ambizioso e preso come modello in tutta Italia, è costato più di 9.500.000 milioni di euro: 4.500.000 sono arrivati dalla Compagnia San Paolo, 4.478.785 dal Ministero dell’Interno, 500.000 dalla Regione Piemonte e poco più di 200.000 dal Comune di Torino. Secondo Deborah Montalbano però, non mancano le ombre in questo percorso: “Alcuni alloggi non sono idonei, mi riferisco ad esempio a un’abitazione di corso Palermo: il frigorifero è arrivato dopo due mesi, mancano tante cose indispensabili”.

Di certo, come detto, il progetto ex Moi non è terminato, ma anzi, si trova in una delle fasi più delicate in assoluto: quello del reinserimento nella società.