Venti serrande colorate dai writers per rilanciare il commercio della Circoscrizine 8

Nuovi colori riaccenderanno le strade commerciali della Circoscrizione 8, da Borgo Po a Nizza Millefonti. Grazie a una collaborazione con l'associazione culturale "Il Cerchio e le Gocce", attiva dal 2001 e protagonista del progetto cittadino MurArte, venti serrande scelte su tutto il territorio saranno decorate con opere di street art, nella speranza di rilanciare il piccolo commercio di prossimità e attirare visitatori.

Il progetto è stato presentato dal coordinatore al lavoro della Otto Alessandro Lupi, e, dopo l'approvazione della delibera in consiglio per la concessione di contributi straordinari, prenderà avvio per concludersi entro dicembre.

Due esercizi verranno sorteggiati all'interno di ciascuna delle associazioni di via presenti su corso Traiano, piazza Guala, via Nizza, via Genova e in zona Gran Madre. Alle attività di writing parteciperanno sia artisti già affermati e riconosciuti a livello locale, sia principianti appassionati che avranno modo di approfondire le tecniche guidati dagli esperti.

Sono previsti anche due interventi nei pressi del grattacielo non finito della Regione Piemonte e del cantiere della metropolitana. La speranza è che, una volta raggiunto un buon risultato in termini di resa estetica e gradimento dei residenti, il numero di serrande possa aumentare. Un'occasione per diffondere la conoscenza della street art, sempre più incisiva nell'ambiente metropolitano, anche come fattore di sviluppo sociale e riqualifica degli spazi.