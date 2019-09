Al Comune di Volpiano due avvisi per mobilità esterne tra pubbliche amministrazioni

Il Comune di Volpiano ha pubblicato due avvisi di mobilità esterna volontaria, rivolti a persone in servizio presso una pubblica amministrazione, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore amministrativo (categoria C) nel servizio Socio-assistenziale ed educativo-culturale, e di un posto di istruttore tecnico direttivo (categoria D1) nel servizio Urbanistica ed edilizia privata.

Il Comune ha inoltre pubblicato un avviso di manifestazione d'interesse per la copertura di un posto di istruttore direttivo (categoria D1) presso il servizio di Urbanistica ed edilizia privata, rivolto a soggetti collocati in graduatorie di concorsi pubblici in seguito a selezioni per la copertura di profili professionali analoghi.

Le domande vanno presentate entro venerdì 8 novembre; per ulteriori informazioni contattare l'ufficio Personale del Comune di Volpiano.