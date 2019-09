Il miglior e-commerce di arredamento per negozi e uffici? Castellani Shop, il negozio digitale di Castellani.it Srl

Dal vino alla moda, dall’arte alla gastronomia, la Toscana è patria di molte eccellenze del Made in Italy. È all’interno di questa tradizione che si colloca la proposta di Castellani.it Srl. Operativa da oltre 60 anni nella produzione di scaffalature e arredamento per industria, attività commerciali e uffici, l’azienda pisana ha dato vita a www.castellanishop.it : il negozio digitale dove acquistare prodotti di qualità, completamente realizzati in Italia, personalizzabili e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Questi sono da sempre tratti caratteristici della produzione di Castellani.it Srl, azienda pluricertificata che ha fatto del made in Italy e della soddisfazione del cliente i pilastri della propria offerta. La merce viene realizzata interamente in Italia e progettata per rispondere a criteri di usabilità e durevolezza.

Al fine di mantenere originalità e tipicità dei prodotti, Castellani.it Srl si impegna nello sviluppo della creatività e della cura nella lavorazione, nonché nell’impiego di personale qualificato con radici nella tradizione locale. E sempre in un’ottica di rispetto della tipicità, sono utilizzate materie prime nazionali.

L’offerta di Castellani Shop comprende armadi, scaffalature, banchi da lavoro, scrivanie, librerie, sedie da ufficio, espositori, vetrine, banconi per negozi, prodotti Eco e molto altro. A ciò vanno a sommarsi soluzioni di noleggio a lungo termine, scaffalature personalizzate e servizi di progettazione degli spazi.

Castellani.it Srl azienda pluricertificata con oltre 60 anni di esperienza

Castellani.it Srl dispone della certificazione Marchio Unico Nazionale, ossia il Certificato di Origine e Tipicità Italiana. È anche riconosciuta come azienda conforme ai requisiti previsti dalle normative UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 9001:2015 e OHSAS 18001:2007. Il portale ha inoltre ottenuto il Sigillo Netcomm e il Sigillo Netcomm Gold, rilasciati dal Consorzio del Commercio Digitale Italiano (Netcomm).

Acquistare su castellanishop.it è semplicissimo. È sufficiente inserire i prodotti nel carrello e seguire la procedura per l’ordine online. I pagamenti sono sicuri (bonifico, carta di credito e PayPal) e le spedizioni gratuite, sia in Italia che in Europa, sopra una determinata soglia di spesa. Nella sezione Outlet sono proposti arredi per magazzino, negozio e ufficio, in pronta consegna, a prezzi ancora più competitivi, con sconti anche oltre il 50%.

Ritirando invece la merce presso i magazzini dell’azienda (ubicati in Via Lungomonte 147 Montecalvoli, S. Maria a Monte, PI), il pagamento può avvenire via bancomat, contanti o assegno circolare.

I canali di contatto messi a disposizione da Castellani Shop sono telefono, e-mail e chat online (accessibile da qualsiasi pagina del sito castellanishop.it). Chiamando il numero 0587 748052 risponde lo staff di assistenza (disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:30), che consente anche di ordinare la merce telefonicamente. Per le comunicazioni tramite posta elettronica invece l’indirizzo è info@castellanishop.it.