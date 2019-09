Stati generali del mondo del lavoro, taglio del nastro al Parco Ruffini: "Quattro giorni di idee e incontri"

L'ingresso, la vista (sempre emozionante) del parquet che di solito ospita il basket e il taglio del nastro. Cominciano oggi al PalaRuffini gli Stati Generali del mondo del lavoro. Un calendario di eventi distribuiti in decine di location in città, ma che qui al palazzetto ospita il momento del confronto e degli incontri. Sono infatti decine gli stand al centro del campo, dove si mescolano informazioni domande e risposte. I ragazzi avanzano le loro candidature, ma al tempo stesso ricevono consigli su come redigere un curriculum vitae.

A tenere a battesimo l'evento è l'assessore comunale Alberto Sacco. "È bellissimo. Un altro grande evento che contribuisce a collocare Torino al centro del panorama nazionale anche quando si parla di lavoro e occupazione".

Proprio nei giorni in cui le polemiche hanno accompagnato il rinvio di Io Lavoro, manifestazione storica per Torino, ecco spuntare un nuovo appuntamento sul tema. "È importante che i responsabili del personale di tutta Italia si diano appuntamento in città. È un altro modo per farci conoscere e per posizionarci", conclude Sacco.