Danza, ginnastica dolce e un'aula studio in arrivo: Casa Garibaldi è pronta a un anno di attività

La neonata Casa Garibaldi di San Salvario, in via Pietro Giuria 56, ha dato ufficialmente inizio alle attività della stagione 2019/20. Dopo diversi mesi di lavori per la ristrutturazione dei locali, la ASD +Sport8 ha riaperto al pubblico con una ricca programmazione di corsi per tutto l’anno.

Ex sede del Circolo Garibaldi, la struttura ospita un salone polifunzionale e una sala danza, in cui, in queste settimane, sono in corso le lezioni di prova di danza per bambini e adulti (classica, moderna, contemporanea, hip hop e pilates).

Accanto a +Sport8, altre associazioni proporranno, a partire da ottobre, corsi di capoeira, danza africana di espressione, yoga e lindy hop.

Inoltre, sono previsti due progetti speciali per gli anziani, ginnastica dolce e ginnastica per tutti, pensati in particolare per tutti i nonni che accompagnano i nipoti alle attività pomeridiane.

Già la scorsa domenica, Casa Garibaldi ha accolto tutto il quartiere in occasione della Festa dei Vicini, approfittando della pedonalizzazione sperimentale di via Petitti per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Sono stati allestiti un campo da calcetto e uno da badminton, mentre tutti i partecipanti hanno condiviso il pranzo preparato in collaborazione con gli Asili Notturni Umberto I.

Una giornata di festa con cui +Sport8 ha anche voluto ringraziare i tanti volontari che dal 25 aprile scorso, pochi giorni dopo la consegna delle chiavi da parte della Circoscrizione 8, hanno lavorato senza sosta per la piena riapertura dell’edificio.

“Casa Garibaldi – ha dichiarato il presidente Carlo Femiani – è la nostra scommessa: vogliamo che tutti gli abitanti della zona possano tornare a usufruire di questa struttura. Ci sarà ancora bisogno di un po’ di pazienza e lavori prima di poter attivare caffetteria, aula studio e campo da bocce, ma siamo fiduciosi e molto determinati a fare del nostro meglio”.

Intanto è possibile consultare il sito con le informazioni sul calendario delle attività: www.casagaribaldi.eu