Tir in fiamme sulla tangenziale: il conducente scende dal mezzo giusto in tempo

I vigili del fuoco del Comando di Torino stanno intervenendo con una aps (autopompaserbatoio) e un'autobotte sulla tangenziale Nord di Torino in direzione Milano, subito prima dell'uscita per corso Regina Margherita per l'incendio di un tir.

Le fiamme si sono generate all'interno del vano motore e si sono propagate all'intera cabina. L'autista ha fatto in tempo a scendere dall'automezzo. La squadra ha raffreddato la motrice evitando la propagazione del rogo all'intero rimochio. Durante le operazioni la carreggiata è rimasta chiusa al traffico. L'intervento è ormai in via di chiusura.