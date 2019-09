Cannabis light: cos’è e dove puoi acquistarla online

In alcuni casi, la cannabis è legale e commercializzabile. Questo perché il suo principio attivo delta-9-tetraidrocannabinolo (THC), che causa gli effetti stupefacenti della pianta, sotto una certa soglia non ne determina. Nello specifico, il THC non deve superare il limite dello 0,6% affinché la cannabis sia legale.



Diverso è il discorso per il metabolita cannabidiolo (CBD), che non ha effetti psicotropi e per di più produce sensazioni di relax. Infatti, prodotti con un alto contenuto di CBD sono molto ricercati sul mercato proprio per l’effetto distensivo. In aggiunta, il CBD aiuta a contrastare i dolori mestruali e alle articolazioni, oltre che l’emicrania; è antinfiammatorio, antiossidante, antiepilettico e costituisce un valido aiuto contro l’invecchiamento della pelle e delle cellule.





In sostanza, la cannabis light non produce effetti stupefacenti, per questo è legale. Viene prodotta dalle infiorescenze femminili di canapa sativa industriale. Queste infiorescenze vengono tagliate manualmente e, successivamente, vengono messe a essiccare in modo naturale. Per far sì che il contenuto di THC rimanga entro i limiti consentiti, i semi subiscono una selezione e vengono individuati quelli che hanno una bassa concentrazione di THC ma elevate quantità di CBD.

Dove si compra la cannabis light?



La cannabis legale si può acquistare comodamente online, su portali di e-commerce specializzati come per esempio puracbd.it . Come per ogni settore commerciale, i criteri da valutare per scegliere i prodotti sono la qualità e la convenienza. In questo caso, la qualità è particolarmente importante perché dovete avere assicurazioni sul fatto che il contenuto di delta-9-tetraidrocannabinolo sia nei limiti di legge. Come prima cosa, cercate certificazioni o dichiarazioni ufficiali sul quantitativo di THC nelle piante. Badate poi alla scelta, leggendo attentamente le descrizioni dei prodotti.



Se già conoscete la cannabis light, andate alla ricerca dell’offerta che più alletta i vostri gusti. Se siete nuovi di questo mondo, invece, documentatevi, magari consultando i blog messi a disposizione dai portali di e-commerce. Lasciatevi sedurre dalla descrizione dell’articolo che più vi affascina. Non dimenticate i prodotti derivati, come l’olio di cannabidiolo. Addirittura, alcune aziende mettono a disposizione il liquido per la sigaretta elettronica con CBD. Per gli amanti del made in Italy, ci sono realtà italiane che seguono il processo di realizzazione del prodotto fin dalla coltivazione.





Ogni acquirente, infine, ricerca la convenienza, è una legge di mercato. E questo mercato, come gli altri, può essere soggetto a offerte e scontistica: in questo modo potrete conciliare il vostro gusto personale con il risparmio.



Una volta scelto il prodotto, procedere all’acquisto è semplice: basta aggiungere al carrello l’articolo e proseguire per comprarlo, selezionando le quantità desiderate.

I prodotti derivati e le infiorescenze



La cannabis light contiene il CBD, il quale, come anticipato, porta relax, allieva diversi problemi di salute e contrasta l’effetto psicotropo del THC. Tra i prodotti ricavati da questo metabolita, l’olio di CBD si rivela un valido aiuto in casi di nausea e vomito, mentre i cosmetici a base di canapa sono ottimi per la pelle. È importante che le piante vengano messe a coltura senza aggiungere sostanze chimiche e che i fiori subiscano una selezione.





Per quel che riguarda le varietà di cannabis legale più apprezzate dai consumatori, invece, non si può non menzionare la Deep Haze, che è un’infiorescenza seedless, vale a dire senza semi. Viene coltivata anche in Italia, con solo lo 0,2% di THC e l’11% di CBD. L’aroma è coinvolgente, vigoroso e profondo.



L’infiorescenza che porta il suggestivo nome di Moonflower, invece, ha ben il 12% di CBD ed è perfetta per chi ama i sapori forti e speziati, non privi di una certa dolcezza. Altrettanto interessante è anche Magic Dream, una selezione con un livello di THC piuttosto basso (0,42%) e un livello di CBD ragguardevole (16%). Si caratterizza per un odore acuto e con richiami ai frutti di bosco.