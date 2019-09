A Caselle riesplode la voglia di musical: quinta edizione per il Festival da La Sirenetta al Re Leone

Torna l'unico evento in Italia interamente dedicato al musical. Il

weekend del 4-5-6 ottobre Caselle Torinese diventerà per il quinto

anno consecutivo la capitale del musical con quattro spettacolari

appuntamenti che faranno emozionare e divertire grandi e bambini. Sarà un’edizione speciale, ricca di sorprese per festeggiare i 10 anni dell’associazione NonSoloImprovvisando, organizzatrice dell’evento.



Programma:

- "Wednesday’s Family" dell’associazione Teat-Rino

venerdì 4 ottobre - ore 20.45 - Palatenda (Prato Fiera)

- "La Sirenetta" dell’associazione Cabarè

5 ottobre - ore 20.45 - Palatenda (Prato Fiera)

- "Tributo a Il Re Leone" della compagnia Once Upon A Time

6 ottobre - ore 16.00 - Sala F.lli Cervi (Via Mazzini)

- "La Bella Addormentata nel Chiosco" dell’associazione Icona

6 ottobre - ore 20.45 - Palatenda (Prato Fiera)



Gli spettacoli sono ad ingresso gratuito e, dato che si svolgeranno in strutture al coperto, il Festival avrà luogo anche in caso di

maltempo.