Al Centro Paideia la presentazione di “Disabilità, ti tengo per mano”

Lunedì 30 settembre, alle ore 18.30 lo Spazio Incontri del Centro Paideia in Via Moncalvo a Torino ospiterà la presentazione di “Disabilità, ti tengo per mano”, una guida preziosa per nonni di bambini e ragazzi con disabilità, a cura della psicologa e psicoterapeuta Sabrina Ghersi, del segretario generale della Fondazione Paideia Fabrizio Serra e del coordinatore dell’équipe del Centro Paideia Fabrizio Zucca, edita da Edizioni San Paolo.

Un’occasione di incontro, confronto e approfondimento a ingresso libero su come i nonni possono costruire una relazione con un nipotino con disabilità ed essere una risorsa utile e importante per la famiglia che vive l’esperienza della disabilità e che deve misurarsi con necessità e bisogni particolari.

La guida nasce da riflessioni scaturite in occasione dello Spazio Nonni, una serie di incontri di confronto tra nonni organizzati al Centro Paideia, e racconta storie uniche e diverse attraverso le voci dei protagonisti, fornisce strumenti e consigli relativi alla comunicazione con i nipoti e con i figli e suggerisce una lista di letture, film e materiali per affrontare con maggiore serenità, consapevolezza e presenza il proprio ruolo di nonni.

Per maggiori informazioni: www.fondazionepaideia.it