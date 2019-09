Campidoglio celebra la fotografa e musicista “resistente” Leonilda Prato

Un weekend di eventi per celebrare la figura di Leonilda Prato, fotografa ambulante e musicista cuneese attiva nella Resistenza in Val Casotto.

Sabato 28 e domenica 29 settembre, al Centro di Valorizzazione Territoriale della Circoscrizione 4 in Via Giacomo Medici 28 a Torino, si svolgeranno infatti diverse iniziative organizzate dal progetto Giocodinsieme in collaborazione con la sezione ANPI “Martiri del Martinetto” nell'ambito della rassegna “Memorie ed eccellenze di Borgo Campidoglio e dintorni”.

Il programma prevede, per la giornata di sabato, l'inaugurazione della mostra fotografica dedicata all'opera di Prato a cavallo tra '800 e '900 accompagnata dalle testimonianze dei nipoti Fulvia Chiolero e Mauro Uberti e da un ricordo di Monica Bonetto, drammaturga, attrice e giornalista autrice dello spettacolo teatrale “Gli occhi di Leonilda” (proiettato in video per l'occasione). In contemporanea è prevista una mostra sulla Resistenza a cura dell'ANPI.

Domenica l'evento si concentrerà invece sulla cultura popolare, con un incontro sulla musica occitana (a cura del duo Elisa e Emiliano) e uno sulla fotografia ambulante di inizio '900 (a cura di Daniela Giordi di ABF – Atelier per i Beni Fotografici), e sulla memoria storica della Resistenza nella Circoscrizione 4 con gli interventi di Luciano Boccalatte (direttore dell'Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea “Giorgio Agosti”), Angelo Toppino (ricercatore e divulgatore storico) e Marcello Pedretti.

La due giorni si concluderà con un omaggio speciale ai “Martiri del Martinetto”.