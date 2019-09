L'importanza degli alberi per la salute dei cittadini: a novembre una settimana di eventi

L’assessorato all’Ambiente e al Verde della Città di Torino promuove, in occasione della Giornata nazionale dell’albero del 21 novembre prossimo, una settimana di eventi dedicati al tema del rapporto tra salute e alberi in città e all’importanza del verde per il benessere della cittadinanza.

E’ in fase di definizione un ricco programma di convegni e iniziative, che si terranno tra il 18 e il 24 novembre prossimi, per riflettere sulla relazione che esiste tra la salute degli alberi e la salute dei cittadini e il ruolo che ciascuno può avere per migliorare l’infrastruttura verde delle nostre città.

Quale ruolo possono avere gli alberi e gli spazi verdi pubblici e privati nelle città, la cosiddetta “foresta urbana”, per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, per contribuire a migliorare la salute della popolazione, per aumentare la biodiversità? Si interrogheranno su questo tema amministratori, tecnici e operatori del settore, coinvolgendo la cittadinanza.

Si andrà, infatti, da una sessione degli Stati Generali del Verde, iniziativa nazionale che coinvolgerà diverse città italiane tra cui Torino, a incontri tecnici, riservati agli addetti ai lavori e agli amministratori, incontri con taglio divulgativo, rivolti agli amministratori di condominio e alla cittadinanza, fino ad arrivare a eventi e iniziative all’aperto, quali mostre, passeggiate, messa a dimora di alberi insieme ai cittadini, iniziative con il coinvolgimento dei più piccoli, ecc..

I seguenti partner ad oggi hanno dichiarato la loro disponibilità: Ministero dell’Ambiente – Comitato per lo sviluppo del Verde Pubblico, ISPRA, Università degli Studi di Torino – DISAFA (Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari), Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Torino, Museo Nazionale della Montagna CAI Torino, Assofloro, Rete Clima, AzzeroCO 2 , AIDTPG-Associazione Direttori e Tecnici Pubblici Giardini, SIA-Società Italiana di Arboricoltura.

L’assessorato, con gli eventi di novembre, si propone di aumentare la conoscenza dell’importanza degli alberi e del verde in città, e a tale proposito intende raccogliere ulteriori proposte, iniziative, contributi, sponsorizzazioni e partenariati, da parte di privati, aziende, scuole, associazioni, enti, per sfruttare le sinergie, coordinare e promuovere gli eventi.

Si invitano pertanto gli interessati a scrivere a verdepubblico@comune.torino.it.