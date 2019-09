L'addio all'Università di Torino del Rettore Ajani: "Io in politica? Lo valuterei"

Dal Rettorato alla Sala Rossa. Potrebbe essere questo il futuro di Gianmaria Ajani, che questa mattina ha presentato il bilancio del suo mandato 2013-2019 alla guida dell’ateneo di Torino.

Il primo a non escludere a priori un futuro nel mondo politico è lo stesso Ajani, che alla domanda dei giornalisti replica “lo valuterei”. “Oggi – ha poi precisato il rettore uscente – la politica purtroppo ha prospettive di cortissimo periodo, il tempo di un tweet a volte. A me – aggiunge - questo tipo di politica non interessa: bisognerebbe riprendere la dimensione del medio-lungo periodo”.

Già in passato il nome di Ajani era stato accostato al mondo politico. In occasione delle elezioni nazionali del marzo 2018 si era parlato di una sua candidatura nel Movimento 5 Stelle. Un’eventualità che lui, pur accogliendo positivamente (“se i partiti ti individuano come persona da portare in parlamento non è un insulto"), aveva respinto spiegando di essere impegnato a fare il Rettore.

Da fine mese questo compito verrà meno. Ajani potrebbe dunque incarnare per le elezioni comunali di Torino 2021 quel soggetto della società civile adatto a guidare una coalizione civica, sul modello dell’amministrazione di Valentino Castellani. Oppure legato ad un nuovo progetto a trazione civica M5S.

Una suggestione che il capogruppo comunale della Lega Fabrizio Ricca preferisce non cogliere: "Ajani in politica? Ci interessa di più augurare buon lavoro al nuovo rettore".

"Ben venga - commenta il capogruppo comunale dei Moderati Silvio Magliano - la società civile, ma io rivendico il primato della politica, se fatta con competenza e dedizione". "Non è detto che un grande professionista sia in grado di raccogliere tutte le istanze che arrivano dai cittadini e tutte le sfide di una città" conclude Magliano.