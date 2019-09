Nuovi stalli per biciclette e motocicli nelle Circoscrizioni 2 e 8

Sono in fase di installazione nuovi archetti per i mezzi a due ruote in alcuni quartieri di Torino. In particolare, nella Circoscrizione 2, saranno completati entro fine anno gli interventi su corso Sebastopoli 157 bis, via Romolo Gessi angolo via Frinco, via Basano angolo via Guglielminetti, via Boston angolo via Pordenone, via Gorizia angolo via Buenos Aires, Cascina Giajone, via Portofino interno 30, via Barbera 47 e corso Settembrini 216.

"E' frutto del lavoro svolto, nel corso dell'anno, dalle commissioni di quartiere di Mirafiori Nord e Sud e Santa Rita, per avere una giusta distribuzione degli stalli su tutto il territorio", commenta il vicepresidente della Due Alessandro Nucera. 115, in totale, il numero da raggiungere entro dicembre, sommando le installazioni già effettuate a quelle ancora in corso.

Allo stesso modo, in Circoscrizione 8, sono 17 i nuovi archi per bici e moto posizionati, tra via Giacosa, via Sant'Anselmo, via Brugnone e via Giordano Bruno, equamente distribuiti tra San Salvario, Nizza Millefonti e Lingotto. "Prevediamo di installarne oltre cento entro fine anno", annuncia il vicepresidente Massimiliano Miano.