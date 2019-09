Asti Street Local Food targato A.I.C.I in piazza Statuto

Quando si parla di “cibo da strada” di qualità diventa facile pensare all’Associazione Italiana Cuochi Itineranti, associazione astigiana con sede a Frinco.

Quando si parla di nuovi eventi gastronomici in piazza diventa facile pensare ad Asti e ad una delle sue bellissime piazze del centro storico.

Se poi si aggiungono come ingredienti piatti tipici astigiani e piemontesi ecco che nasce “Asti Street Local Food”.

Tre giorni, da venerdì 4 a domenica 6 ottobre, in piazza Statuto ad Asti, dove, per l’occasione verranno allestiti degli stand in cui i visitatori troveranno un’ampia scelta della cucina piemontese ed astigiana. Il tutto preparato, con la formula dello show cooking, da chef selezionati e proposto come cibo da strada. Si potranno così gustare i classici antipasti piemontesi come il vitello tonnato, i peperoni con l’acciuga ed il tomino al verde; il risotto con la robiola di Roccaverano; il panino con il bollito e la battuta di carne cruda; la tagliata di manzo; gli hamburger di fassona; la polenta con sugo di spezzatino e salsiccia; la crepes, rigorosamente, alla nutella. Il tutto accompagnato da birra artigianale piemontese e vini astigiani!!!

“Asti Street Local Food” è organizzato dall’Associazione Italiana Cuochi itineranti, con il patrocinio della Città di Asti, e rientra nel calendario delle iniziative che l’Associazione organizza per promuovere la preminenza della cultura gastronomica sull’avvilente commercializzazione del cibo e su ogni forma d’ignoranza alimentare, con l’obiettivo di salvaguardare i valori della cucina italiana e dalla sua nascita lavora intensamente alla valorizzazione, alla ricerca e all’ampliamento della conoscenza della cultura gastronomica italiana.

L’evento è stato inserito nel programma della “Notte Rosa” che si svolgerà sabato 5 ottobre per le vie del centro di Asti con tante attrazioni per il pubblico.