Slot machine online VS VLT, ecco le differenze

Il nuovo Governo Conte bis con il Decreto Dignità di luglio, ha promosso delle azioni radicali per contrastare la ludopatia e il pericoloso interesse dei minorenni al gioco d'azzardo patologico. Tra le disposizioni attuate: il divieto di pubblicizzare o sponsorizzare le scommesse sportive tramite loghi, insegne e spot sui media, l'aumento sui prelievi erariali sul gioco e altre misure che si stanno rivelando per gli addetti ed esperti del settore insufficienti.

Alcune delle differenze tecniche tra slot machine online e VLT

Tra le differenze più evidenti che possiamo rilevare nell'ambito delle due tipologie di slot ci sono sicuramente i fattori riguardanti le modalità di gioco e l'ambiente in cui si interfaccia il giocatore.

Ad esempio con le VLT il giocatore non è assolutamente controllato e usa sempre denaro contante. Ma non è tutto! A volte i minorenni possono eludere il controllo degli adulti e giocare senza alcuna difficoltà. Ecco perché le VLT rappresentano una vera minaccia per la salute della gente. Le slot machine online si differenziano dalle VLT per la sicurezza, infatti si può giocare solo ed esclusivamente tramite registrazione con documento di identità ed il pagamento non può essere mai effettuato in contanti in quanto si tratta di un gioco a distanza e il deposito di gioco può essere fatto solo tramite carta di credito o comunque pagamento con mezzo intestato alla stessa persona.

Da gennaio 2020 per giocare alle slot servirà la tessera sanitaria

Il governo negli ultimi mesi si è dato molto da fare sul miglioramento dell'identificazione dei giocatori, infatti, è stato disposto che dal 1° gennaio 2020 sarà obbligatorio l'utilizzo della tessera sanitaria come mezzo di identificazione per giocare sulle VTL e anche sulle slot virtuali. Gli apparecchi sprovvisti di questo strumento di verifica dovranno essere rimossi con effetto immediato.