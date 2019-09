Dieci registi da sette Paese del mondo si sfidano a Torino a colpi di cortometraggio

Si aprono le danze per il Manhattan Short Film Festival, appuntamento tradizionale con i cortometraggi da tutto il mondo che fa tappa per l’ottavo anno consecutivo a Torino, grazie all’Associazione Piemonte Movie.

L'inaugurazione è in programma questa sera, ore 21, al CineTeatro Baretti (via Giuseppe Baretti 4, Torino – Ingresso 5€), dove gli appassionati di cinema torinesi si uniranno al pubblico delle oltre 400 città che ospiteranno l'evento.

Più di 1.250 corti provenienti da 70 Paesi hanno risposto alla call: i dieci finalisti che ora si sfidano sono Nefta Football Club di Yves Piat (Francia, 17’), Debris di Julio Ramos (Stati Uniti, 14’), Driving Lessons di Marziyeh Riahi (Iran, 13’), Tipped di Alysse Leite-Rogers (Canada, 14’), Sylvia di Richard Prendergast (Regno Unito, 15’), The Match di Pia Andell (Finlandia, 16’), Malou di Adi Wojaczek (Germania, 14’), This Time Away di Magali Barbe (Regno Unito, 14’), A Family Affair di Florence Keith-Roach (Regno Unito, 13’) e At The End of the World di Fon Davis (Stati Uniti, 13’).

Tra questi titoli, cinque sono diretti da donne, e in tutto rappresentano sette nazioni, offrendo una grande varietà di punti di vista differenti in base alle culture e ai temi trattati, dai drammi più intimi alla suspense da brividi, ma anche film di fantascienza e commedie esilaranti.

Il Manhattan Short segna anche quest’anno l’inizio del percorso che porta al gLocal Film Festival, dal 12 al 16 marzo 2020, con il lancio dei bandi delle sezioni competitive Panoramica Doc e Spazio Piemonte che fino al 15 dicembre 2019 potranno raccogliere documentari e cortometraggi girati in regione o da case di produzione e registi piemontesi, realizzati nell’anno in corso.

In palio, oltre a premi di categoria e premi dei partner, il Premio Torèt – Alberto Signetto per il Miglior Documentario (2.500 €) e il Premio Torèt Miglior Cortometraggio (1.500 €).

Inoltre, fino al 31 dicembre, i filmmaker under 30 potranno iscrivere alla terza edizione del contest-video-lab Torino Factory, il teaser di un cortometraggio girato per almeno l’80% a Torino della durata massima di 3’. Otto proposte saranno proiettate al gLocal Film Festival e selezionate per essere sviluppate e prodotte, grazie ai laboratori di Torino Factory a cui parteciperanno autori e troupe.