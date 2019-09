Domani Torino Spiritualità all'ospedale Mauriziano

Domani, sabato 28 settembre, alle ore 20,30, nell'ambito di Torino Spiritualità, con ingresso per l'occasione da corso Turati 46, si terrà l'evento “La notte, il silenzio, l'ospedale, le sue storie”, organizzato dal Gruppo Stanza del Silenzio dell'ospedale Mauriziano di Torino.

Si propone una riflessione itinerante lungo i corridoi dell'ospedale Mauriziano per esplorare la notte come momento particolare nella vita dell'ospedale, raccontata dai pazienti e da chi ci lavora. Il tema é la notte, come momento particolare nella vita dell'ospedale, ma anche la notte intesa come buio e silenzio del corpo nel momento della malattia. Appuntamento nel corridoio centrale, sede dell'ingresso storico. Successivamente ci si sposterà attraverso l'atrio antistante la psichiatria, nell'ambulatorio della pediatria ed infine nella Stanza del Silenzio. Durante il percorso saranno proposti brevi momenti di silenzio condiviso.

“Avere una stanza così cambia un po' l'esistenza. In qualche modo una parte di me sa che c'é uno spazio dove si coltiva la fiducia. Non ha molta importanza in cosa, una fiducia radicale e insieme minimale, anche solo che ci sia un sentiero e che sia percorribile. Che ci sia una stanza, che ci si possa sedere, che il dolore e la gioia possano stare seduti con noi, in noi, nella stanza”. (Chandra Livia Candiani – Il silenzio é cosa viva).