Giornata nazionale Abio, domani i volontari in piazza a Rivoli

Domani, sabato 28 settembre, ricorre la Giornata Nazionale ABIO. Un evento animato dai Volontari che porteranno in 150 piazze in tutta Italia proprio lo stesso sorriso che ogni giorno - da oltre quarant'anni - regalano ai bambini, agli adolescenti in ospedale e alle loro famiglie. Tutti potranno sostenere ABIO e ricevere il simbolo della Giornata, un cestino di ottime pere.

Grazie a questo straordinario contributo, le Associazioni potranno realizzare corsi di formazione per portare nuovi volontari nei reparti di pediatria delle città italiane.

Anche i Volontari di ABIO RIVOLI saranno presenti, dalle 10 alle 20, in piazza Martiri della Libertà a Rivoli e nei pressi dell’ingresso dell’Ospedale degli Infermi in via Rivalta 29 per raccontare a tutta la cittadinanza in che modo è possibile sostenere Abio che tra le sue attività si occupa di accogliere e sostenere i bambini e le loro famiglie presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Rivoli bambini e famiglie, al fine di attenuare i fattori di rischio derivanti dall’ingresso in una struttura ospedaliera.

Come avviene a livello nazionale anche a Rivoli, per l'intera Giornata, ai bambini saranno dedicati palloncini, giochi, sorrisi: una vera e propria festa dedicata alla solidarietà e all'#orgoglioABIO.

ABIO Rivoli Associazione per il Bambino in Ospedale ONLUS, è stata fondata il 24 gennaio 2013 per promuovere l’umanizzazione in ospedale e oggi è attiva grazie all’impegno di circa 20 Volontari.