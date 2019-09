Gli appuntamenti di domani e di lunedì 30 al Circolo dei Lettori

Questi gli appuntamenti in programma domani, sabato 28, e lunedì 30 settembre nell'ambito della programmazione del Circolo dei Lettori.

SABATO 28 SETTEMBRE

Ore 21.30 | Uzeda al Circolo della musica

Il Bel Paese è la nuova rassegna del Circolo della musica dedicata alle novità, ma anche alle storiche espressioni musicali made in Italy. Per primi arrivano gli Uzeda, sabato 28 settembre, ore 21.30, con il nuovo disco Quocumque jeceris stabit, otto nuove tracce di puro Uzeda sound.

Biglietto € 10, acquistabile al Circolo dei lettori e online su vivaticket.it

LUNEDI' 30 SETTEMBRE

Ore 18 | Storie per ragazze e ragazzi che vogliono salvare il mondo

Diciassette eroi descritti in sedici ritratti; sedici storie esemplari magnificamente illustrate e un unico messaggio di vitale importanza: non si è mai troppo piccoli per difendere il mondo. Carola Benedetto e Luciana Ciliento portano al Circolo il nuovo volume Storie per ragazze e ragazzi che vogliono salvare il mondo (DeA Planeta), lunedì 30 settembre ore 18, con Luca Iaccarino.

Ore 18 | Omaggio a Seamus Heaney

Nell’anno in cui il poeta irlandese Seamus Heaney (Premio Nobel per la Letteratura 1995) avrebbe compiuto ottant’anni, un incontro per celebrarlo. Marco Sonzogni parla della sua recente traduzione di Eneide, libro VI (Il ponte del sale, 2018), Sweeney smarrito (Archinto, 2019) e Traversare l’inverno (Gabriele Capelli, 2019). Intervengono Irene De Angelis, dell’Università di Torino, e il giornalista Leonardo Guzzo.

Ore 21 | Interrestràre

Interrestràre (Lindau) è una raccolta di appunti e meditazioni che prendono spunto dalle intuizioni più varie. Tiziano Fratus ci parla di radici e di appartenenza, riflette sulla sua fede, sul cristianesimo e sulle religioni orientali, si fa guidare dal sentimento ispirato da una poesia o da un dipinto. Al Circolo dei lettori lunedì 30 settembre ore 21, con l’”homo radix” ed Ermis Segatti.