I Murazzi vintage e la magia del Cirque du Soleil al Pala Alpitour: gli eventi a Torino nel weekend

L’ultimo weekend di eventi per il mese di settembre si apre stasera con la Notte dei Ricercatori, che quest’anno abbandona la tradizionale piazza Castello per abbracciare tutta la città. Dieci location sparse dal centro alla periferia, con 50 postazioni e centinaia di attività per comunicare e diffondere la cultura scientifica.

Guardando allo show e l’intrattenimento, il Cirque du Soleil torna a Torino con uno degli spettacoli più amati dal pubblico, “Corteo”, al Pala Alpitour fino a domenica 29, per la regia di Daniele Finzi Pasca. Una colorata festa carnevalesca che porta gioia come su un carro che sfila in parata, coinvolgendo lo spettatore in un’esperienza davvero magica.

Un importante compleanno si festeggia alle OGR, per il secondo anniversariodella rinascita delle ex-officine di corso Castelfidardo, il polo dedicato all'arte, alla musica, all'innovazione e al food. Per informazioni: www.ogrtorino.it

I Murazzi del Po accolgono i Vintage Days nella Murazzi Student Zone, primo festival italiano dedicato al vintage in tutte le sue forme, agli abiti alle automobili, dal vinile al ballo, in un lungo percorso che dagli anni ‘20 arriva fino agli anni ‘90. Tutti i dettagli su: www.vintageweek.it

Proseguono, infine, gli appuntamenti di Torino Spiritualità (www.torinospiritualita.org/) e del Festival delle Migrazioni (www.festivaldellemigrazioni.it/), con un ricco programma di spettacoli, dibattiti, concerti e conferenze.