Nel Consiglio metropolitano del 2 ottobre il Bilancio consolidato 2018

Nella seduta convocata dalla Sindaca metropolitana Chiara Appendino per mercoledì 2 ottobre alle 15 nell’aula del Consiglio Provinciale di piazza Castello 2015 , il Consiglio metropolitano avrà all’ordine del giorno:

- un’interrogazione della Consigliera Maria Grazia Grippo (lista “Città di città”) con risposta del Vicesindaco metropolitano Marco Marocco sulle iniziative assunte a seguito dell’approvazione all’unanimità nel Consiglio metropolitano del 17 aprile della proposta di mozione “Riorganizzazione Ente e politiche di incentivazione del personale”

- il Bilancio consolidato dell’esercizio finanziario 2018, a relazione della Sindaca Chiara Appendino

- una Deliberazione concernente la presa d’atto della sostituzione dei componenti delle Commissioni consiliari facenti parte del gruppo consiliare “Città di città”

- una Deliberazione concernente il Regolamento del corpo di Polizia locale della Città Metropolitana di Torino, a relazione del Vicesindaco Marco Marocco

- una Deliberazione concernente l’accordo tra Città Metropolitana di Torino, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Consip spa per il proseguimento del progetto “Punto PA” a supporto degli Enti del territorio sul tema degli acquisti pubblici telematici, a relazione della Sindaca Chiara Appendino

- una Deliberazione concernente l’approvazione dello Statuto della Re.Co.Sol - Rete Dei Comuni Solidali, a relazione del Vicesindaco Marco Marocco

- Una Deliberazione concernente lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della Strada Provinciale 235 di Rochemolles a Bardonecchia, a relazione della Sindaca Chiara Appendino.