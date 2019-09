Referendum, M5S Regione: "Salvini ha ordinato il Papeetellum, una nuova legge elettorale a suo uso e consumo, il Piemonte ha ubbidito agli ordini"

"Salvini ha ordinato il #Papettellum, una nuova legge elettorale a suo uso e consumo, il Piemonte ha ubbidito agli ordini. Per ottenerlo ha bloccato le attività del Consiglio regionale del Piemonte che anziché occuparsi delle vere emergenze (Sanità, Trasporto locale, Ambiente, Istruzione) ha perso tempo ad eseguire gli ordini dell’ex Capitano".

Lo scrivono in una nota gli esponenti regionali del Movimento 5 Stelle."E mentre l’aula regionale viene trasformata dai leghisti nella spiaggia del Papeete, i giovani piemontesi si preparano a scendere in piazza per pretendere più attenzione sui cambiamenti climatici. Un tema che, ad oggi, non ha ottenuto nessuna attenzione da parte della Giunta regionale. Tutta impegnata, insieme al resto della maggioranza, a ubbidire ai diktat che arrivano da Pontida".

"A margine di una indecorosa strumentalizzazione del Consiglio Regionale - concludono - sottolineiamo ancora una volta che la proposta, evidenziando palesi vizi di costituzionalità, non diventerà mai legge".