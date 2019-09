La World Press Photo torna a Torino: 157 scatti per raccontare i fatti del mondo

La mostra di fotogiornalismo più importante al mondo torna a Torino per il terzo anno consecutivo. "World Press Photo" sarà ospitata fino al 17 novembre negli spazi dell'Ex Borsa Valori (via San Francesco da Paola 22), organizzata dall’Associazione C.I.ME. – Culture e Identità Mediterranee, con il patrocinio di Regione Piemonte e Città di Torino e il sostegno della Camera di Commercio di Torino.

Ogni anno, migliaia di fotoreporter delle maggiori testate editoriali internazionali come National Geographic, BBC, CNN, Le Monde, El Pais si contendono il titolo nelle diverse categorie del concorso di fotogiornalismo: Contemporary Issues, Environment, General News, Long-Term Projects, Nature, People, Sports, Spot News.

L’esposizione presenta i 157 scatti selezionati tra oltre 78 mila, da 129 Paesi diversi, per raccontare quanto accaduto nel mondo durante il 2018, tra cui la vincitrice del "World Press Photo of The Year 2019": Crying Girl on the Border di John Moore dell’agenzia Getty Image. L’immagine ritrae una bambina honduregna di circa due anni, Yanela, in un pianto disperato mentre sua madre, Sandra Sanchez, che la teneva in braccio, è costretta a metterla a terra mentre viene perquisita da un agente della polizia di frontiera americana al confine con il Messico.

La novità di quest’anno, all’interno delle categorie premiate, è stata l’introduzione del premio "World Press Photo Story of the Year", assegnato al fotografo “la cui creatività visiva e abilità hanno prodotto storie fotografiche con eccellenti editing, riguardanti un grande evento o una questione di rilevanza giornalistica del 2018”. Ad aggiudicarselo, l’olandese Pieter Ten Hoopen con il progetto The Migrant Caravan: un foto-racconto, realizzato tra ottobre e novembre, dedicato all’immigrazione e alla più grande carovana di migranti partita dall’Honduras (e che ha raccolto persone da Nicaragua, El Salvador e Guatemala) e diretta negli Stati Uniti, con oltre 7000 persone, tra cui almeno 2300 bambini.

La mostra è anche arricchita dalle opere vincitrici della sezione "Digital Storytelling", per la prima volta a Torino. Si tratta dei video racconti di giornalisti visivi, produttori o narratori realizzati con l’uso della tecnologia digitale e fruibili anche con smartphone o tablet.

Cinque i lavori degli italiani presenti alla World Press Phoyo. Il reportage “La crisi del lago Ciad” di Marco Gualazzini, dell’agenzia Contrasto, ha vinto il primo premio per la sezione Environment stories. È stato Lorenzo Tugnoli, sempre dell’agenzia Contrasto, ad aggiudicarsi il titolo nella sezione General news stories, con il reportage “La crisi in Yemen”, realizzata fotografando i campi dei rifugiati, gli ospedali e la linea del fronte. Sarà esposto anche lo scatto di Daniele Volpe, fotografo indipendente, secondo premio foto singole per la sezione general news con “Still Life Volcano”. E ancora, gli autori del video “Ghadeer”: Matteo Delbò, filmaker Rai, e la torinese Chiara Avesani, giornalista freelance, e collaboratrice di "Report" (Rai) e Sky News. Il loro lavoro è risultato vincitore del terzo premio nella categoria short video, nonché parte del progetto “Frontline of peace”: documentari web sugli sforzi di ricostruzione in Iraq.

Partner della manifestazione l'Ordine dei Giornalisti del Piemonte, l'Associazione Stampa Subalpina, Centro Giornalistico Pestelli, Lettera Ventitré, Associazione Dardanello, Distretto Cinema e Reveshow.