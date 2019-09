A Pinerolo si corre di notte con musica ed esercizi di fitness

Corsa alternata a esercizio fisico, con la spinta della musica, è la formula di "Night Training Run in Pinerolo: 10k Running, Music & Fitness", la manifestazione che si terrà stasera con ritrovo alle 20 al bar di via Valmaggi 14 di Abbadia Alpina, con partenza alle 20,30.

La partecipazione è gratuita e seguirà un buffet, con bevande a pagamento.

L’idea è già stata lanciata il 24 agosto, con una quarantina di persone al via, e funziona così: “Non si fa corsa continua, ma ci sono delle soste fitness dove fare esercizi a corpo libero per rendere l'attività più completa e divertente – spiega Fabio Chiusano, uno degli organizzatori di We Run Pinerolo –. Queste stazioni di lavoro, che distano 1- 2 km l’una dall'altra, permettono inoltre di ricompattare il gruppo, e dare la possibilità a tutti di correre col proprio passo senza rimanere indietro”.

I trainer sono, oltre a Chiusano, che però è di Bergamo e ha finito la sua trasferta a Pinerolo, Sonia Peyrot, Andrea Re, Flavia Barra, Katia Rinesi, Davide Piccardino e Maria Grazia Vernacchio. Il loro compito è stare a fianco dei vari gruppetti per guidarli e accompagnare la loro corsa a ritmo di musica, grazie a piccole casse bluetooth. Chi non se la sentisse di fare tutto l’allenamento, può optare per il percorso ridotto di 5km.