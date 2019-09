Blocchi anti-smog, l'assessore Marnati annuncia:"Le auto storiche potranno circolare"

La Regione Piemonte inserirà anche le auto storiche nell’elenco di quelle che potranno circolare in città, senza incappare nelle sanzioni previste per i veicoli immatricolati Euro 0. L’estensione a questa categoria del blocco totale, sette giorni su sette, voluto dal Comune di Torino, toccherebbe infatti anche i possessori di auto antiche per le quali la Regione ha predisposto la deroga. Ad annunciarlo è l’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati, alla vigilia della giornata delle auto storiche di domani 29 settembre.

”I possessori di questi veicoli -commenta l’assessore Marnati -non scorrazzano in città per il gusto di inquinare, e solitamente non li utilizzano neppure per il trasporto ordinario”. “Le auto storiche – continua l’assessore regionale all’Ambiente - sono musei, sono la nostra storia, un patrimonio che il mondo ci invidia e che qualcuno vorrebbe chiudere in garage nel nome di un’ecologismo ideologico, abborracciato e sgangherato. Torino ha già dovuto subire la cancellazione del Salone dell’Auto, adesso basta”.

Marnati spiega come i “possessori di questo tipo di veicoli paghino l’iscrizione al registro del ministero, “e una parte di questi soldi sono tasse. Impedire loro di utilizzare un bene mobile per il cui possesso lo Stato incassa quattrini, è una stupidaggine”.