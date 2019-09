Nuovi alberi lungo il Po: i ragazzi Fridays for Future a lezione di piantumazione

La cura del verde comincia dalla piantumazione: un lavoro di squadra che richiede conoscenze, sensibilità e pratica. Lo hanno imparato questa mattina i giovani torinesi seguaci di Greta Thunberg, guidati dai tecnici del Verde pubblico della Città nella messa a dimora di tre alberi.

Un intervento realizzato lungo il pendio erboso tra corso Cairoli e i Murazzi, dove in passato sorgevano diversi esemplari di grandi dimensioni, tra cui un pioppo e una pterocarya. Qui, i volontari dell’associazione Badili Badola Guerrilla Gardening e i ragazzi del movimento Fridays for Future hanno imbracciato gli attrezzi del mestiere per sistemare tre alberi della specie Parrotia persica, forniti dalla ditta.

L'iniziativa si inserisce nella campagna “Regala un albero alla tua città”, che, fino al 20 dicembre 2019, darà la possibilità ai cittadini di contribuire a una raccolta fondi, con donazione libera, per incrementare gli spazi arborei di Torino entro la prossima primavera.

"Il successo della manifestazione per il clima di venerdì parla da sé - ha commentato Andrea Marchesini dei Badili Badola -. Dopo essere intervenuti in passato nel progetto 'Mille alberi per Torino', abbiamo deciso di proporre un'azione di guerrilla gardening che fosse più strutturata, in modo da spiegare non solo come piantumare, ma anche quali sono le accortezze da mantenere nel tempo per prendersi cura delle piante".

Un'operazione che, quando viene fatta in un contesto urbano, richiede un'analisi mirata della location e delle situazioni ostili cui l'albero potrebbe andare incontro, ammalandosi. Fondamentale la conoscenza dei fattori climatici che influiscono sul corso della sua vita, soprattutto per i periodi di siccità prolungata come quelli che Torino sta vivendo.

"La politica passa, ma gli alberi no - ha commentato l'assessore all'ambiente Alberto Unia -, e quello che è stato fatto oggi è un segnale importante per tutta la cittadinanza. Soprattutto grazie all'ausilio dei nostri tecnici, davvero eccezionali nel loro lavoro e molto competenti".