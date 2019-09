Incidente poco dopo l’ora di pranzo nella zona di Mirafiori Nord. In via Castelgomberto, all’angolo con via Baltimora, si è ribaltata un’automobile con una donna incinta alla 35° settimana e il compagno. Entrambi sono stati portati con l’ambulanza al Cto in codice giallo: all’ospedale sono in corso valutazioni sulla donna.

Paura questa mattina, domenica 29 settembre, per un infortunio sul lavoro al Burger King di Moncalieri. Una ragazza