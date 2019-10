Trading online: nuove sfide e come iniziare

Il mondo del trading online continua a fare adepti, anche grazie al boom creato dalla valute digitale, o criptovalute per essere precisi, come i Bitcoin.

Sicuramente la facilità con cui è possibile oggi investire il proprio denaro, la mancata necessità di un grande investimento iniziale per cominciare e la diffusione di tanti Broker regolarizzati a disposizione dei trader hanno aiutato questa realtà a diffondersi sempre più velocemente.

Ma questo ha creato un prevedibile rovescio della medaglia, con tantissime persone che hanno investito senza avere la minima conoscenza in materia e puntando grosse somme, restando spesso allibiti dai risultati di azioni a volte sconsiderate.

Prima di ogni altra cosa, bisogna sapere che il trading è un mondo che è consigliabile per investire soltanto il denaro in più, il surplus, se siete disoccupati o se il denaro che avete intenzione di investire è quello necessario per spese fondamentali, noi vi consigliamo di desistere. Detto ciò, vediamo insieme di cosa parliamo.

Cos’è il trading online? La prima domanda da porsi e quella più giusta.

Parliamo di trading online quando ci riferiamo a quel tipo di attività di investimento che avviene sui mercati finanziari, dove gli investitori, chiamati trader, possono comprare o vendere asset, facendo uso di diversi tipi di strumenti finanziamenti. Questo non avviene attraverso un rapporto diretto, ma c’è un’altra funziona in atto a occuparsi di questi scambi e sono i Broker, i quali guadagnano attraverso lo spread.

Siccome quando si parla di borsa, la mente può finire facilmente a immagine irreali o a convinzioni come quella di poter diventare milionario nella manciata di poche settimane, bisogna capire anche quanto si guadagna col trading online.

La riposta corretta in questo caso è dipende.

Il guadagno non è mai fisso, ci sono situazioni e fattori che lo alterano in positivo e in negativo, come la differenza tra il prezzo di acquisto e di vendita dell’asset (per asset intendiamo titoli azionari, indici azionari, coppie di valute, materie prime).

Al trading online, viene spesso associato il termine “speculazione” da non considerare negativo, dato che significa analizzare, esaminare.

La speculazione attraverso il trading online è del tutto legale, finché ci si affida a broker regolarizzati.

Quali sfide deve porsi un trader

Un trader che si rispetti ha due obiettivi davanti a sé e li considera come dogmi:

1. guadagnare il più possibile

2. perdere il meno possibile

Questo perché il trading online è rischioso e complesso, se incappate in venditori di fumo e promesse, che vi assicurano guadagni immediati e corposi, state rischiando soltanto di regalare il vostro sudato denaro a qualche truffatore.

Per cominciare, il modo migliore è quello di usare un Conto Demo. Affidarsi ai broker è importante, ma anche essere a conoscenza della realtà dei mercati, delle sue strutture e opzioni, è fondamentale per un investitore.

Siccome parliamo di una realtà Demo, come indica, il guadagno sarà nullo, serve solo per imparare in quanto simulazione. Ma servirà a farvi comprendere aspetti che altrimenti rischiereste di scoprire sulla vostra pelle e sul peso del vostro investimento.

D’altronde, se anche i grandi Guru del trading cadano e subiscono grosse sconfitte in termini di denaro, per quale motivo non dovrebbe toccare ad un inesperto o ad un trader medio.

Con la differenza, che i maestri di questo mondo sono quasi sempre milionari, che rischiano soltanto di prendere una sonora batosta e non di cadere in rovina, mentre se state investendo ma siete dei padri di famiglia, dei lavoratori medi o se state puntando magari soldi ereditati da qualcuno, allora vi conviene andarci coi piedi di piombo.

Come iniziare a fare trading online

Capito di cosa parliamo quanto ci riferiamo al trading online, ora possiamo pensare a come iniziare a farlo.

Recatevi sul sito di uno dei tanti Broker con regolare licenza CONSOB, vi basterà una semplice ricerca in rete per trovarne svariati, e usare la loro piattaforma di Demo per cominciare a farvi le ossa.

Ora che sapete tutto, non vi resta altro che iniziare e imparare il trading online!