Quattro arresti in corso Vercelli per detenzione di stupefacenti

Quattro arresti per detenzione di stupefacenti, nei giorni scorsi, in un appartamento di corso Vercelli. Si tratta di un gruppo di cittadini nigeriani, tre uomini e una donna, rispettivamente di 31, 26, 24 e 21 anni, due dei quali, la donna e il ventiseienne, con precedenti di polizia a carico.

Nell’alloggio gli agenti di polizia hanno rinvenuto quasi tre chili e mezzo di marijuana, nascosti in un trolley dentro un armadio a muro.

Altri duecentocinquanta grammi della stessa sostanza sono stati rinvenuti nella cucina dell’alloggio, all’interno di una canna fumaria posizionata al di sotto del forno.

Nel corso dell’attività, due cittadini senegalesi, che occupavano senza titolo un altro alloggio del palazzo, sono stati accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione per la verifica della loro posizione sul Territorio Nazionale. In uno degli appartamenti controllati, i poliziotti hanno anche identificato un cittadino nigeriano con dimora nel Comune di Torino, per la cui violazione verrà richiesto un aggravamento della misura.