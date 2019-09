Auto e moto d’epoca: in arrivo la Giornata Nazionale ASI e il Salone di Padova 2019

L’Italia è un Paese da sempre appassionato di due ruote e quattro ruote, perché ospita milioni di amanti delle auto e delle moto. Quando poi si parla di vetture d’epoca, ecco che si entra in un mercato fatto di collezionisti e di cultori del vintage. Da questo punto di vista, la Penisola rappresenta un bacino ricco di opportunità, e questi mesi finali del 2019 lo confermano.

Sono infatti molti gli eventi in programma, fra novità ancora da gustare e manifestazioni che hanno già raccolto un grande consenso. Quindi vale sicuramente la pena di approfondire la giornata nazionale ASI e il salone di Padova del 2019.

La giornata nazionale ASI dedicata ai motori d’epoca

L’ASI l’ha voluta con tutte le forze, e ora è stata premiata, perché la giornata nazionale dedicata ai motori d’epoca è stata un grande successo . Ci troviamo di fronte ad un intero giorno che ha visto protagoniste le vetture e le moto vintage, con eventi e svariati raduni sparsi in tutta Italia.

Nello specifico, domenica 29 settembre è andato in scena un vero e proprio carosello di motori antichi, con autentiche sfilate di prestigio nelle piazze italiane. Per non parlare delle varie iniziative tenutesi presso molti musei tricolori con eventi e aperture straordinarie che ha coinvolto oltre 100 strutture di settore sul nostro territorio.

Oggi poi le novità per chi possiede un veicolo d’epoca non finiscono qui, visto che continuano ad aumentare i servizi disponibili anche per quanto riguarda le polizze, oggi si trovano alcune opzioni pensate ad hoc, come ad esempio l’assicurazione Helvetia dedicata alle moto d’epoca . In altre parole, fra raduni e novità, gli appassionati di motori vintage possono contare su diverse soluzioni al proprio servizio.

Il salone di Padova dedicato ad auto e moto d’epoca

Come ogni anno, da un trentennio a questa parte, il salone di Padova dedicato ad auto e moto d’epoca rappresenta un evento imperdibile per gli amanti delle vetture vintage. Manca circa un mese all’edizione 2019, che si terrà a Padova dal 24 al 27 ottobre , ma il blasone rimane quello di sempre.

Il salone, infatti, è uno dei pochi eventi di settore ad avere una caratura internazionale, e il motivo è presto detto: ospita alcune delle collezioni più importanti, con numerose perle in vetrina. Non mancano ovviamente i veicoli più accessibili, e la solita passione che contraddistingue gli avventori del salone, e che anima le numerose discussioni a tema fra gli stand. In sintesi, si parla di oltre 90 mila metri quadri che ospitano più di 5 mila modelli, insieme ad altre chicche come tanti pezzi di ricambio d’epoca.

Concludendo, questo 2019 potrà contare sulla presenza di molti eventi importanti, fra cui il salone di Padova, che festeggia i suoi 30 anni.