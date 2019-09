Gli industriali torinesi chiamano Roma: "Conte deve mettere l'automotive tra le priorità del governo"

Un applauso commosso, tutti in piedi, per ricordare Mattia Serafini, scomparso lo scorso fine settimana in un'incidente automobilistico.

È cominciata così l'assemblea annuale dell'Unione Industriale di Torino, ospitata per il 2019 nell'area di TNE, spazi che in un domani nemmeno troppo lontano ospiterà il famoso Manufacturing e Competence center, che abbinerà industria e ricerca (anche accademica) per esplorare le potenzialità del futuro 4.0. Tanto che, proprio a pochi passi dall'assemblea, sono già stati messi in esposizione prodotti e progetti in atto.

Ma è l'Europa il filo conduttore dell'assemblea 2019 degli industriali torinesi. "Più della metà delle scelte che ci riguardano vengono elaborate in sede comunitaria", dice Dario Gallina, presidente dell'Unione Industriale di Torino. E ancora, sulla crisi, aggiunge: "Quando in Germania piove, in Italia diluvia e a inquietare è anche la situazione del commercio mondiale, che lascia pochi spiragli di ottimismo". Ma anche "dovrebbe fare autocritica chi in questi anni ha gettato la croce addosso a Bruxelles, come se tutti i mali del continente fossero prodotto dell'Unione Europea".

A valle di tutto questo, secondo il presidente Gallina, "serve in primis una vera e propria politica industriale. E in un mondo improntato al protezionismo, Torino ha solo da perderci, così come l'Italia". "Pensiamo al grande cambiamento dell'industria dell'auto: un passaggio alla mobilità elettrica che non può essere affrontata singolarmente da ciascun Paese".

E con 5700 imprese, 260mila addetti, un fatturato di oltre 100 miliardi (5,9% del PIL nazionale) e il 13% degli investimenti di tutta la manifattura, l'auto per il Piemonte resta una priorità. "Anche perché Torino pesa per almeno il 50% - dice Gallina - e con il presidente Boccia siamo pronti a fare sentire la nostra voce con il governo. Abbiamo chiesto un incontro urgente con il presidente Conte. L'automotive deve essere una priorità della politica del governo".