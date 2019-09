Gran successo per la Cpo Lounge Community di Adacy: a Stresa il confronto tra direttori acquisti e logistici

Un gran successo per la CPO Lounge Community, l’appuntamento dedicato alla alla community dei Direttori Acquisti e Supply Chain Manager svoltosi venerdì 27 settembre presso il Regina Palace Hotel di Stresa.

Davanti a una platea composta da imprenditori, presidenti, amministratori delegati e responsabili di funzioni aziendali quali purchasing, procurement, supply management, logistica, operation e pianificazione, la giornata è stata l’occasione per ospitare Edward Altman, professore emerito alla Stern School of Business New York University. L’ideatore del modello Zeta Score, considerato tra le 100 persone più famose al mondo e uno dei massimi esperti mondiali di corporate bankruptcy, obbligazioni ad alto rendimento e analisi del rischio, ha tenuto una Lectio Magistralis particolarmente apprezzata e partecipata.

Quattro i panel Session dedicate al rischio, all’innovazione, alla sostenibilità e alla negoziazione stategica. Laura Echino, presidente sezione Piemonte e Valle d’Aosta di Adaci ha raccontato com’è nata l’idea di organizzare un evento del genere: “La Cpo Lounge di oggi, nasce da un’idea di Pietro Gioria e ripresa da me. E’ un momento di ufficializzazione a livello nazionale di questa community”. “La Cpo Lounge ha raggruppato i Chief Procurment Office delle Supply Chain Manager e direttori logistici di importanti aziende italiane, giunti qui per discutere su trend futuri in un dibattito di altissimo profilo“ è l’analisi di Federica Dallanoce, segretario generale di Adaci.

“Abbiamo parlato del primo meeting internazionale dei Cpo, si terrà a Stresa nel prossimo futuro” ha rivelato Giovanni Atti, Past President di Adaci. Paolo Berionni, vice presidente Adaci, ha lodato “l’opportunità di scambio, confronto di questo genere di eventi, capaci di generare una sana contaminazione”. Paolo Marnoni, vice presidente Adaci: “Avere qui i Cpo che interloquiscono e si confrontano con noi, era uno degli obiettivi che ci eravamo dati. Lo sforzo ha portato a questa iniziativa”. Alessandro Baldazzi, vice presidente Adaci, ha invece presentato uno dei progetti di Adaci, l’osservatorio.

La sera prima, il 26 settembre, è stata invece l’occasione per celebrare i vincitori del premio “Procurement and Supply Management Excellence Awards 2019”. I partecipanti alla Cpo Lounge Community, hanno maturato 12 crediti per il mantenimento dell’attestazione Q2P ADACI. “Questo evento si è inserito nei progetti strategici di Adaci” ha spiegato Fabrizio Santini, presidente di Adaci. “Negli ultimi anni abbiamo sviluppato idee e progetti che hanno come obiettivo quello di arrivare a tutti gli attori protagonisti della Supply Chain e degli acquisti delle principali aziende italiane” ha poi concluso il presidente, soddisfatto della riuscita dell’evento.