Ad Avigliana e Sant'Ambrogio due eventi di sensibilizzazione sull'Alzheimer

L’ Associazione Alzheimer Torino ETS – ODV , costituita nella primavera 2018 per volontà di alcune famiglie di malati, propone, venerdì 4 ottobre , ore 21, al Teatro Fassino di Avigliana , lo spettacolo di improvvisazione " Insanity " della Compagnia Teatrale Fabula Rasa , con la regia istantanea di Beppe Gromi e Andrew Detroit.

Pochi giorni dopo la Giornata mondiale dell'Alzheimer (21 settembre), sono due gli eventi organizzati questa settimana nel Torinese per sensibilizzare il cittadino sul tema della malattia e il suo inserimento nel contesto sociale e familiare.

Nata nel 1993 dall'impegno nel mondo dell'arte e dello spettacolo di alcuni artisti professionisti e operatori sociali, la compagnia, accanto all'attività di formazione e produzione di spettacoli per le scuole, negli ultimi anni ha focalizzato l'attenzione sul mondo della disabilità con “Teatro Senza Confini - Progetto sensibile d'integrazione tra le diverse abilità”. Questo ha permesso di ampliare il suo nucleo artistico, grazie all'ingresso in compagnia di cinque attori diversamente abili.

L’evento è patrocinato dal Comune di Avigliana, con ingresso a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione Alzheimer Torino ETS-ODV, per sostenere il progetto "La Curandera - un luogo dove incontrare l'Alzheimer" e le attività rivolte ai malati di demenza e ai loro familiari/caregiver. Ispirato alla moderna figura del guaritore sciamano nell'America latina, si tratta di uno spazio, fisico e relazionale (presso la ludoteca e centro incontro di Rosta, in piazza San Michele 1), dove le persone interagiscono all'interno di un percorso di riabilitazione per contenere i sintomi, rallentare la perdita delle funzioni quotidiane e migliorare la qualità della vita.