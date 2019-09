Domenica 6 ottobre appuntamento con la StraSusa

Si terrà Domenica 6 Ottobre l’edizione 2019 della StraSusa, gara podistica non competitiva organizzata dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Susa (TO) in collaborazione con l’Atletica Susa.

Quest’anno l’evento è mirato a raccogliere fondi per finanziare il progetto Una marcia in + che ha l’obiettivo di acquistare una nuova ambulanza per le attività che quotidianamente svolgiamo in Valle di Susa. L’appuntamento è alle ore 9 a Susa, in Piazza A. Favro (retro stazione ferroviaria), per l’apertura delle iscrizioni, alle ore 10.30 partenza della corsa podistica per concludere alle ore 13 con le premiazioni.

Dalle 9 alle 14 sarà attivo il “Villaggio CRI” in cui si potranno conoscere da vicino le attività, i mezzi e le attrezzature della Croce Rossa Italiana, le Unità Cinofile, i consigli sul primo soccorso/utilizzo del defibrillatore e numerose attività per i bambini. Per la gara podistica la quota di partecipazione è fissata in € 10 per adulti, € 5 per bambini e studenti.

L’iniziativa, giunta ormai alla sua decima edizione, è diventata un punto di riferimento fisso tra le iniziative sportive che si svolgono nella Città di Susa e rappresenta un’ottima occasione per unire i valori dello sport con quelli della solidarietà.

L’importante è partecipare, la #StraSusa è una corsa podistica/camminata non competitiva, aperta a tutti; l’importante non è il risultato ma trascorrere una piacevole mattinata all’aperto contribuendo ad una buona causa.

E’ possibile preiscriversi via e-mail (susa@cri.it) oppure direttamente in piazza il giorno dell’evento.