Val Della Torre: due giorni dedicati alla prevenzione delle malattie cardiovascolari

La Fondazione Un Passo Insieme ONLUS nasce nel 2006 per portare avanti progetti propri nati dalla spinta e dalla conoscenza dei suoi soci fondatori con lo scopo di aiutare i diversamente abili a raggiungere la propria autonomia e favorirne l’inclusione sociale. Le attività svolte all’interno della Fondazione sono finalizzate ad individuare nelle persone affette da disabilità i loro i punti di forza su cui agire per superare le difficoltà motorie e cognitive e fare emergere le loro capacità operative. Parallelamente partecipa a molte attività sociali e sportive ed organizza incontri e dibattiti presso la propria sede, nonché giornate dedicate alla prevenzione della salute aperte a tutti.

“Fin da quando mi è stato affidato l’incarico di assessore alla Salute, ho voluto puntare molto sulla prevenzione” commenta Laura Testa. “Lavorando in ambito sanitario, credo che effettuare dei periodici screening sia fondamentale per diagnosticare alcune patologie. L’esito molto favorevole delle due giornate – conclude l’assessore – e quelle effettuate in precedenza ci stimola ad organizzare nuovi incontri. Abbiamo in programma di dedicare una giornata sulle malattie gastrointestinali”.