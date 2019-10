Giornata Mondiale della Vista: il 10 ottobre a Torino controlli oculistici gratuiti

Anche quest’anno, tenendo fede a un impegno che si rinnova nel tempo, l’UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) di Torino intende dare il proprio contributo alla Giornata Mondiale della Vista, evento di rilevanza planetaria promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità. Giovedì 10 ottobre (dalle 10 alle 18) l’associazione sarà presente in piazza Castello, proprio nel cuore del capoluogo piemontese, con un suo presidio. Per l’intera giornata verranno offerti controlli oculistici gratuiti, rivolti a tutti i cittadini. In particolare, usando un sistema immediato e non invasivo, verrà misurata la pressione oculare, parametro fondamentale per la diagnosi di gravi malattie come il glaucoma.

Al gazebo UICI sarà anche possibile ritirare opuscoli e altri materiali informativi sulle malattie della vista e la salute degli occhi. Infine, chi lo desidera potrà conoscere meglio la vita quotidiana delle persone con disabilità visiva, spesso ancora ignorata o filtrata da vecchi stereotipi.

“Soprattutto in questo momento, segnato da crisi e difficoltà economiche, desideriamo scendere in strada, accanto ai cittadini, offrendo loro un’opportunità concreta per prendersi cura dei loro occhi – spiega il presidente UICI Torino, Giovanni Laiolo – L’UICI è una realtà aperta, che da sempre cerca il dialogo e l’incontro: per questo vi invitiamo a venirci a trovare in piazza Castello”.