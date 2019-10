Ancora un tir a fuoco sulla Torino-Bardonecchia: ferito un camionista

Ancora un incidente lungo la Torino-Bardonecchia, ancora un mezzo pesante coinvolto. A circa 24 ore dallo schianto tra tre tir e un'auto che nella giornata di ieri era costato la vita a un camionista morto carbonizzato, l'allarme è di nuovo risuonato in queste ore sull'autostrada che porta al traforo del Frejus quando l'auto articolato è andato a sbattere all'ingresso della galleria Prapontin.

Il camion stava viaggiando in direzione Bardonecchia e l'uomo che era al volante è stato portato all'ospedale dopo aver riportato alcune ferite. Incerta ancora la dinamica che ha portato al nuovo incidente e al divampare dell'incendio sul mezzo.



Per permettere le operazioni di soccorso e di ripristino delle condizioni di sicurezza, la A32 è stata chiusa in direzione Francia con uscita obbligatoria a Chianocco.