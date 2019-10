Milano Marittima, cosa fare in spiaggia?

Per molti, le vacanze al mare seguono una serie di semplici azioni per tutta la durata della vacanza. Leggere, dormire, bere e prendere il sole. Occasionalmente, bighellonare lungo il litorale e fare qualche nuotata nei giorni in cui si è più riposati.



Un modo perfetto per riprendersi dallo stress della vita quotidiana e poter quindi tornare al lavoro al massimo della propria forma. Siamo sicuri che questo il modo migliore per trascorrere la propria vacanza al mare durante il nostro soggiorno in uno dei migliori stabilimenti Milano Marittima.



Trascorrere le proprie vacanze in spiaggia non è solo questo, ci sono una miriade di divertimenti e competizioni da fare in compagnia. Eccovi alcune idee per trascorrere in modo alternativo le vostre giornate di vacanza a Milano Marittima.



1. Spikeball



Per un gioco da spiaggia adrenalinico e super competitivo, dove sono necessari dei riflessi da gatto e un’ottima strategia, lo Spikeball è il punto di partenza ideale. Due squadre combattono tra di loro per superare gli avversari facendo ri,balzare una palla dal trampolino che si trova tra di loro. Lancio orizzontali alla ricerca della palla ed estensioni in verticale per sovrastare i giocatori opposti.



2. Tiro alla fune



La spiaggia è il luogo perfetto per giocare al tiro della fune. Le attività da fare in spiaggia sono molte, ma una sessione di tiro alla fune è uno dei giochi più semplici e allo stesso tempo più avvincenti da fare.



Quando tutte le persone di una squadra crollano nella sabbia, il gioco si può dire concluso. Si possono giocare infinite sessioni di questa “competizione”, mettendo in palio quello che si vuole.



Se non si ha una corda a portata di mano, è sempre possibile legare insieme qualche telo mare e usarli come una fune improvvisata. Al termine della battaglia, sarà una ulteriore sfida slegarle dopo la battaglia!



3. Pallavolo



Uno degli sport preferiti da chi si trova in spiaggia è la pallavolo. È uno sport che coinvolge tutte le persone di un nucleo familiare o di amici. Si tratta di uno sport adatto a persone di ogni età, specialmente si si gioca in squadre di tre o quattro persone.



Una spiaggia, una rete e una palla sono tutto il necessario per divertirsi con questo gioco. Tutto il resto, dovrà essere “realizzato” dai giocatori delle due squadre. Oltre a divertirsi come matti, questo gioco permette di rimanere in forma e allo stesso tempo abbronzarsi.



4. Racchette da beach tennis



Si tratta di uno dei giochi più tradizionali per chi si trova in spiaggia. Può essere giocato sia come passatempo molto lento, sia come sport adrenalinico con salti e lanci acrobatici. Maggiori sono le battute che si riesce a fare, maggiore sarà il divertimento tra chi vi gioca. Quando la palla cade per terra, il punto viene assegnato al giocatore che non ha fatto cadere la palla.



Non esiste un vero e proprio metodo per definire chiusa una partita, si può decidere per un determinato numero di punti da raggiungere, una serie di errori e/o tante altre varianti. Al termine della partita, una buona bibita fresca è la scelta migliore per rinfrescarsi con tutti i giocatori.



5. Costruire castelli di sabbia



La costruzione di un castello di sabbia è una di quelle attività balneari che possono protrarsi anche per tutto il giorno. Si può continuare a costruirlo e modificarlo prima e dopo un tuffo in mare (o quando ci si è stufati con altri giochi da spiaggia). È un ottimo modo per intrattenersi con i propri figli o con un gruppo di amici.



Per riuscire a realizzare un ottimo castello di sabbia, è bene partire con una fondamenta molto stabile e bella larga. Gli attrezzi del mestiere sono secchielli, palette, vanghe e mani con cui dare forma alla sabbia.



Queste sono solo alcuni dei passatempi che si possono fare durante i giorni di vacanza al mare. Milano Marittima, le sue spiagge e i centri balneari sono pronti ad accogliere a braccia aperte tutte le persone che vogliono trascorrere una vacanza in questa località dell’Emilia Romagna.