A Torino il convegno "I diritti delle persone di età minore tra Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e Obiettivi di sviluppo sostenibile"

Nel trentennale della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rigths of the Child - CRC), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989- il trattato più ratificato al mondo – il Comitato Provinciale di Torino per l’Unicef e l’Università degli Studi di Torino organizzano il 4 ottobre 2019 il Convegno “ I diritti delle persone di età minore tra Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e Obiettivi di sviluppo sostenibile”.

Il futuro dei nostri bambini è in pericolo, ma siamo ancora in tempo per porre dei rimedi e consegnare loro un mondo più giusto e di pace. Povertà, cambiamento climatico, guerre, migrazioni, sono solo alcune delle cause che oggi più che mai minano l’avvenire dei bambini, i più vulnerabili.

Ogni giorno 7.000 bambini muoiono nel primo mese di vita. Un bambino su 5 vive in un’area colpita da conflitti. A livello globale, quasi un bambino su 10 lavora, in Africa 1 su 5. In Italia quasi 1,3 milioni di bambini e bambine vive in povertà assoluta, le famiglie con minori in povertà assoluta sono oltre 725mila con un’incidenza nel sud del paese del 15,7%.

Il fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia “UNICEF” nasceva l’11 dicembre 1946 con l’obiettivo di aiutare i bambini vittime della seconda guerra mondiale e il nostro Paese fu uno dei primi ad esserne beneficiato.

Oggi, potremmo dire che i nostri bambini hanno la fortuna di nascere in quella che qualcuno definirebbe “la parte giusta del mondo”. Dove abbiamo cibo, acqua potabile, assistenza medica, scuole e istruzione garantita, diritti tutelati.

Noi dell’UNICEF lottiamo da decenni per difendere i diritti dei bambini e più recentemente anche per il raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile a tutti i livelli e vogliamo essere presenti sempre, in tutte le situazioni da quelle più vicine alle più lontane.

Proprio per questo, nel corso degli ultimi mesi, stiamo effettuando diversi incontri e promosso attività e azioni come questo Convegno a favore dei diritti dei bambini realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e moderato dalla giornalista Mariateresa Martinengo.