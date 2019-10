L’autore di Capitan Harlock premierà il vincitore del concorso per i licei artistici

Ricordate Capitan Harlock, che con la sua astronave Arcadia difendeva la terra non solo dagli alieni che la volevano conquistare, ma anche dagli umani stessi, che per la loro avidità ne avevano sperperato le risorse, arrivando a prosciugarne i mari? Quest’anno ricorrono i 40 anni dall’inizio della messa in onda sulle reti televisive italiane della famosissima serie di fantascienza, e per celebrare la ricorrenza sarà a Torino dal 14 al 18 novembre il suo creatore, Leiji Matsumoto, che nell’occasione premierà il vincitore del concorso artistico “L’universo è la sua casa… la Madre Terra è la nostra”, indirizzato agli studenti dei licei artistici di Torino e provincia.

Il concorso, patrocinato e supportato dalla Città metropolitana di Torino, è promosso dall’associazione culturale Leiji Matsumoto, e la sua finalità è quella di far riflettere i giovani sui temi dello sviluppo sostenibile e della salvaguardia dell’ambiente e della vita sulla Terra.

Gli studenti possono concorrere con pagine a fumetti o illustrazioni, singolarmente o in piccoli gruppi (di massimo tre persone). Le opere dovranno essere inviate entro il 31 ottobre, utilizzando la piattaforma Wetransfer, a info@leijimatsumoto.it

La premiazione si terrà domenica 17 novembre e sarà appunto officiata dal maestro Leiji Matsumoto, che, come ricorda la consigliera metropolitana con delega all’istruzione e all’ambiente Barbara Azzarà, “nella sua lunga attività artistica ha sempre riservato un ruolo fondamentale al messaggio ecologista, cominciando a farlo ben prima che il cambiamento climatico diventasse un’emergenza per la sopravvivenza dell’umanità”.

La commissione che valuterà gli elaborati è composta dal presidente Vittorio Pavesio, disegnatore e fondatore di Torino Comics, dal fumettista Sergio Giardo, dallo scrittore e sceneggiatore Pasquale Ruju e da Tiziana Rausse, rappresentante dell’associazione culturale Leiji Matsumoto. Il Maestro, ospite e giurato speciale, sceglierà il vincitore del concorso tra i tre eleborati selezionati dalla commissione e rilascerà anche un attestato di merito a propria firma, che costituirà una referenza rilevante nel curriculum di un giovane che desidera diventare illustratore o fumettista.

Il premio consiste in una tavoletta grafica Wacom Bamboo Folio A5.