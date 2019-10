Ricca: “L'assessore Lapietra riceva i tassisti. Da un mese aspettano un incontro per capire come funziona il T-Red”

“Da un mese i tassisti dell’USB attendono un incontro urgente con l’assessore alla viabilità Maria Lapietra. Fino a oggi la loro domanda è rimasta lettera morta", afferma il capogruppo della Lega Fabrizio Ricca.

"La loro richiesta è quella di sapere come funzionano i T-Red, cioè se il sistema di registrazione capta solo fotogrammi dagli incroci o fornisce anche video. Nel primo caso, anche se l’automobile si trova a impegnare un incrocio per pochi attimi per far passare un’autoambulanza, i tassisti rischiano la multa. Nel secondo, con un video che mostra chiaramente l’accaduto, no", prosegue Ricca.

"Possono sembrare dettagli da poco ma fanno la differenza quando si lavora in auto tutto il giorno", conclude l'esponente della Lega. "I tassisti chiedono un incontro non per evitare i controlli ma per capire come funzioneranno, è un dovere dell’amministrazione riceverli e ci adopereremo per far sentire la loro voce”.