"Droga fai da te" in continuo aumento: la produzione di cannabis è diventata un business

La produzione di cannabis è diventata un business. La produzione fai-da-te di hashish e marijuana sta aumentando in modo esponenziale. I carabinieri del comando provinciale di Torino hanno individuato e sequestrato, negli ultimi anni, decine di serre clandestine, dotate anche di attrezzature sofisticate, come se la cannabis fosse ormai una pianta-ortaggio qualsiasi.

Gli ultimi due sequestri sono stati effettuati a Gassino Torinese e Coazze. Il 30 settembre, alle ore 23, i carabinieri di Castiglione Torinese (TO), hanno arrestato un 36enne italiano, con precedenti di polizia, per detenzione di sostanze stupefacenti fini di spaccio. La perquisizione a casa dell'arrestato ha permesso di sequestrare: 16 piante varia altezza complete infiorescenze “marijuana”, 7 piante in essiccatura con infiorescenze sostanza stupefacente “marijuana”, 8 sostanza stupefacente “marijuana” contenuti vaso in vetro, grammi 16 sostanza stupefacente “marijuana” in foglie, 1 deumidificatore utilizzato per essiccatura piante, 2 grinder con evidenti tracce di sostanza stupefacente, 1 coltello con lama cm 6 con tracce stupefacente, 1 paio di forbici con evidenti tracce di sostanza stupefacente e 1 bilancia digitale marca “vcg”.