Comital e Lamalu, la svolta dall'apertura delle buste: c'è l'offerta dei cinesi di Dingsheng

All'ultimo giorno, come nei film, con la speranza che questo possa davvero essere un lieto fine (anche se le recenti vicende di Embraco inducono alla prudenza). Dopo un bando andato deserto, il nuovo bando per rilevare Comital e Lamalù, le due aziende "gemelle" di Volpiano, sembra aver trovato una candidatura solida. All'apertura delle buste, infatti, l'offerta che si attendeva da più parti si è concretizzata. E a presentare il proprio progetto sono stati i cinesi di Dingsheng, che si erano già fatti avanti in precedenza con una manifestazione d’interesse. Una buona notizia, finalmente, per i lavoratori che in questi ultimi mesi erano rimasti incastrati in condizioni quasi paradossali, tra la dichiarazione di fallimento e l'assenza di ammortizzatori sociali fino a quando non si è trovata una quadra (faticosa) con il governo e le leggi che regolano la casistica per l'erogazione della cassa integrazione.

“In troppi avevano dato ormai per morta la Comital - dice Edi Lazzi, segretario provinciale di Fiom Cgil -: gli unici a crederci fino alla fine, insieme alla Fiom e a pochi altri, sono stati le lavoratrici e i lavoratori: una buona notizia per loro e per il territorio, anche se ora occorrerà un confronto con la nuova proprietà sui tempi della ripresa dell’attività e del ritorno al lavoro di tutti".



"È positivo che la chiusura del bando abbia registrato un'offerta da parte del gruppo cinese - aggiugne Ciro Di Dato, coordinatore territoriale Uilm -. Nell'immediato futuro sarà necessario valutare nel dettaglio il piano industriale della nuova società per capirne i risvolti produttivi e occupazionali".